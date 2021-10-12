Türkiye Gazetesi

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu. Olay şöyle gerçekleşti. Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki Vista Bağlıca Konutları'nda oturan Hakan Güler, eşi Betül Güler tarafından yatakta hareketsiz halde yatarken bulundu. Betül Güler'in ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yapılan incelemede Hakan Güler'in öldüğü belirlendi. Cenaze, Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni olan Hakan Güler'in ölüm sebebi, yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.