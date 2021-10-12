Türkiye Gazetesi

Millî Savuma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okuluna askerî öğrenci alım süreçlerinde her yıl ortalama 32 mülakat komisyonu kurulduğu belirtilen açıklamada, komisyonlarda yedeklerle ortalama 200 kişinin görev yaptığı kaydedildi.

Her komisyonda biri başkan 5 üye bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu haberlerde adı geçen emekli personel Gürcan Onat’ın sadece 2017 ve 2018’deki askerî öğrenci seçim alımlarında görev verildiği aktarıldı.

"ASILSIZ İDDİALARLA İLGİLİ YASAL SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada şöyle denildi: Askerî öğrenci seçim alımlarında görev alan 200 kişiden sadece birisi olan, bu komisyonlarda sadece 2 yıl görev yapan ve sonrasında kendisine görev verilmeyen Gürcan Onat üzerinden ‘Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı’ başlığı ile yapılan haberler gerçeklikten uzaktır ve Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî Savunma Üniversitesini yıpratmaktan başka hiçbir amaç taşımamaktadır. Kanun ve yönetmeliklerle sınırları çizilen mülakat komisyonları ile ilgili olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialarla ilgili yasal süreç başlatılmıştır.

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