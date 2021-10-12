İstanbul'da gece boyunca sis etkili oldu. Kartal'da sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler yoğun sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sürücüler yoğun sis nedenediyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti
İstanbul'da gece saatleriyle birlikte başlayan ve birçok noktada etkili olan yoğun sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun sisten dolayı seyir halinde olan araçlar ile binalar neredeyse görünmez hale geldi.
Öte yandan gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceği öğrenildi.
Meteoroloji'den sağanak uyarısı | 11 Ekim 2021 hava durumu Meteoroloji'den alınan bilgire göre Çanakkale ve Trakya bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji il il uyardı: İstanbul'da sağanak alarmı (7 Ekim 2021 hava durumu) Meteorolojiden alınan verilere göre; Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde sağanak yağışı etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu
İstanbul'da gece etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler sabah saatlerinde trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul'da gece boyunca sis etkili oldu. Kartal'da sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler yoğun sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: İHA
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