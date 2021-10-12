Türkiye Gazetesi

Yaşanan servis kazalarından sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü okul servislerine yönelik denetimleri sıklaştırdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada okul servislerine denetim yapıldı.

OKUL SERVİSLERİ DURDURULARAK İNCELENDİ

Resmi ve sivil ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı ile Maltepe D-100 kara yolu Maltepe Köprüsü'nde kurulan noktalarda okul servis araçları durdurularak incelendi. Denetimde, sürücü belgeleri, araçlarda rehber öğretmen bulunup bulunmadığı, kapasite üzerinde yolcu taşınıp taşınmadığı ve güvenlik önlemleri kontrol edildi.

Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 lise öğrencisi hayatını kaybederken, sürücü ve 4 öğrenci yaralandı.