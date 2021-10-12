Afyonkarahisar’ın Çatağıl köyü yakınlarında gerçekleşen 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili minibüs şoförü gözaltına alındı. Gerçekleşen kazada servis minibüsünün şoförü A. Ş. jandarmadaki işlemlerini tamamladıktan sonra güvenlik önemleri altında İscehisar Adliyesine sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki minibüs, dün sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı. Kazadan yara almadan kurtulan servis sürücüsü 53 yaşındaki A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 lise öğrencisi hayatını kaybederken, sürücü ve 4 öğrenci yaralandı.