Türkiye Gazetesi

Mİlliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'ndan Millet ittifakı ve Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarda bulundu. "Kıvırmadan cevap vermesini bekliyorum." diyerek, Kılıçdaroğlu'na beş tane soru yönelten Devlet Bahçeli, "Sorularım gayet nettir, ya evet diyeceksin ya hayır. Boş kağıt vermen halinde hepsine evet dediğin kabul edilecektir. Korku edebiyatını bırak, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin.'' şeklinde konuştu.

"BİZİM MİLLİYETÇİLİĞİMİZ, MİLLETİN VİCDANIDIR"



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bizim milliyetçiliğimiz hayatın içindedir milletimizin vicdanındadır. MHP'ye atılan iftiraların gelişim ve ilerleyiş rotası okunduğu takdirde bunların hiçbirisinin tesadüf olmadığı görülecektir. Küresel güçler milli devletlerdeki yönetim iradesinin millet üstü güçlerle paylaşılmasını dayatmaktadır. Küresel aktörler açısından ülkelerdeki yükselen milliyetçiliğin kırılması, ilk etapta özerk devletler oluşturulması her zaman güncelliğini korumuştur. Bugün bütün insanlık bulaşıcı hastalıklardan adalet sorunlarına kadar yüz yüze bulunduğu tehlikelerle ortak kaderi paylaşmaktadır.

"ZİLLET İTTİFAKININ KURDUĞU KUMAR MASASINDA HİLE VARDIR"

Türkiye'nin önünü kesmek için tetikte bekleyen iç ve dış işgal cephesi milli kimliğimizi devletimizi sekteye uğratmanın hesabındadır. İşin özünde oynanan oyunun gizlenecek bir yanı kalmamıştır. Zillet ittifakının kurduğu kumar masasında hile vardır dümencilik vardır. Zillet ittifakını oluşturan partiler gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar hava kokluyorlar. Ancak arka kapıda birbirlerine kazık atıyorlar. Bir yapmadıkları kısırlı pastalı altın günleriydi zannediyorum onu da yakında gerçekleştirecekler. Bunlar güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantıları için üçüncü defa Meclis'te bir araya gelmişlerdir. CHP, İP, SP, DP, Gelecek Partisi ve DEVA'nın temsilcileri, HDP'yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Uzlaşma doğru hedefler üzerine olur. Uzlaşma dürüst ve temiz bir siyaset anlayışı ile vasat bulur. Allah için söyleyin bunların neresi düzgün, neresi dürüst ve neresi temizdir? Uzlaşmak için irade lazımdır. CHP'nin kolonisi İP'in iradesi mi vardır?

"PENSİLVANYA'DAN MI TALİMAT ALINDI?

İP başkanı yeni yönetim sisteminde yer almayan göreve mecbur edilen bir zavallıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem adında neyi hedeflediği meçhul çalışma içerisindelerdir. Abant toplantısının tavsiyesi kimden geldi? Pensilvanya'dan mı talimat alındı? CHP'nin gizli gündeminde anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak esastır.

BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 5 SORU

CHP Genel Başkanı'na soruyorum; kıvırmadan cevap vermesini bekliyorum.

Soru 1: Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Soru 2: Anayasaya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz?

Soru 3: Türk vatandaşlığı kavramı yerine yurtseverlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yerine Türkiye Cumhuriyeti insanı kavramını getirmeyi amaçlıyor musunuz?

Soru 4: Demokratik muhalefet diyerek HDP'ye yörenizde görüp kucak açıyor musunuz?

Soru 5: Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz?

Bu sorularım gayet nettir, ya evet diyeceksin ya hayır. Boş kağıt vermen halinde hepsine evet dediğin kabul edilecektir. Korku edebiyatını bırak, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin.''

MHP lideri Bahçeli'den dağdakilere çağrı: PKK'dan kurtulun analarınıza koşun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da partisinin düzenlediği "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"nda önemli açıklamalarda bulundu. HPD'nin PKK'nın siyasi organizasyonu olduğunu dile getiren Bahçeli dağdakilere çağrıda bulunarak, "Şu anda dağda ve başka yerde terör balonlarının altında bulunanlara diyorum ki bölücü terör örgütü PKK'dan kurtulun analarınıza koşun. İhanete daha fazla ortak olmaktan uzak durun. PKK hem Türk, hem Kürt düşmanıdır" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: Bunlar öğrenci değil ajan provokatör Kurultayda konuşma yapan Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi rektörünün otomobilinin üzerine yarı çıplak çıkan şahsa tepki gösterdi. Bahçeli, "Mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır" dedi.