Türkiye Gazetesi

Kayseri’de çeşitli sebeplerde dolayı yüzlerce araç kaderine terk edilerek otoparka bırakılırken, uzun süredir otoparkta duran bazı araçlar otların arasında kayboldu. Otoparkında 300’ü geçkin aracın olduğunu ve bazı araçların 15 sene önce bırakıldığını söyleyen otopark işletmecisi Ethem Gülşan milli servetin çürümemesi ve otoparklardaki araçların ekonomiye geri kazandırılması gerektiğini söyledi. Gülşan; "Şahısların kamu ve özel şahıslara borcu nedeniyle yakalamalı olan araçları, çeşitli trafik maddelerinden dolayı bağlanan araçlar ve kazalardan dolayı gelen araçlar burada duruyor. Şuanda her bir araba çıksa ben buna katma değer vereceğim, KDV keseceğim, fatura keseceğim. Bu araba buradan çıkacak sanayisi, kaportacısı, döşemecisi, frencisine zarar mı" şeklinde konuştu.

MİLLİ SERVET HEDER OLUYOR

Otoparklardaki araçların ülke ekonomisine kazandırılmasını isteyen Gülşan, bu araçların satışa çıkarıldığı takdirde ikinci el piyasasının da düşeceğini söyleyerek; "Bu arabaların Türkiye'deki ekonomik değerinin hesabını yaptım 350 milyar TL'den aşağı değil. Bu korkunç rakam neden çürüyor? Hem vatandaşa yazık, hem otoparka yazık, hem ekonomiye yazık. Yatan aslandan gezen tilki iyidir derler. Araçlar yatıyor. Otoparkta 300'ü geçkin araba var, Türkiye genelini hesaplarsak korkunç rakam. Topla, hem çevre hem görüntü kirliliği ortadan kalksın, ekonomiye dönsün. Milli servet heder oluyor, çürümesin. Burada 15 senedir duran arabalar var, günah. Bu araçlar ikinci el piyasaya girse vatandaş alacağını alır, satacağını satar" diye konuştu.

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