Türkiye Gazetesi

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil'e gitmeyi planlıyoruz. Planlamasını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz." dedi.

ENDONEZYA'DAN İLK RESMİ ZİYARET

Retno'nun ziyaretinin, Endonezya'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bunu duyunca önce inanamadım çünkü bakan olduğum günden bu yana en çok görüştüğüm ve Türkiye'de değişik vesilelerle en çok ağırladığım dışişleri bakanlarının başında geliyor Retno. Sık sık telefonla da görüşüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Endonezya'nın, Asya Pasifik'te Türkiye'nin en önemli ortaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya yapması öngörülen ziyarete ilişkin detayları da ele aldıklarını kaydetti.

İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizması kurulması kararının daha önce alındığını hatırlatan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya'ya yapacağı ziyaret kapsamında bu toplantının ilkini düzenlemek istediklerini söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDA VİZESİZ SEYAHAT

İkili ilişkilere dair somut sonuçlar elde edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Örneğin bugün kabul ettiğimiz bir ortak bildiriyle seyahat koridoru düzenlemesini hayata geçiriyoruz." dedi.

Vatandaşların karşılıklı ziyaretlerinin daha da kolaylaştırılması için aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasının da bildiride geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Ayrıca, Endonezya vatandaşlarının 30 güne kadar ülkemize vizesiz seyahat etmesine imkan tanıdığımızı Retno'ya bildirdim. Endonezya, 2016'dan bu yana vatandaşlarımıza bu kolaylığı sağlıyordu. Beş yıl gecikmeyle de olsa buna karşılık verdiğimiz için mutluyum." ifadesini kullandı.

Savunma sanayi konusunda Endonezya'yla imzalanan anlaşmalarla önemli mesafeler katedildiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Kısa vadede tedarik, yani ihtiyaçların karşılanması önemli. Endonezya'nın bizim ürettiğimiz ürünlere ilgi duyduğunu görüyoruz. Ama orta ve uzun vadede ortak üretim ve teknoloji transferini başarmamız lazım kazan-kazan anlayışıyla." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bugün TİKA'yla imzalanan belgeyle, Endonezya ile üçüncü ülkelere kalkınma desteği vermek için de iş birliği yapılacağını vurguladı.

"BAZI DİĞER DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA BERABER KABİL'E GİTMEYİ PLANLIYORUZ"

Çavuşoğlu, Afganistan ve Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) konularını da ele aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Rohingya Müslümanları konusunda Endonezya'nın takdir ettiğimiz rolünü bir kere daha vurgulamak istiyorum ve teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Türkiye, Rohingyalı kardeşlerimiz ister Myanmar'da olsun ister Bangladeş'te olsun elinden gelen desteği veriyor ve Rohingyalı kardeşlerimiz için de Kovid-19 aşısı gönderme konusunda bugün tekrar teyitleştik. En kısa zamanda bu aşıları ileteceğiz.

Afganistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil'e gitmeyi planlıyoruz. Retno'yla bunu New York'ta da görüşmüştük. Diğer bazı dost ve kardeş bakanlar da bu fikri çok sevdiler. Bunun planlamasını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz."

"MİKTA'YI LİDERLER SEVİYESİNE YÜKSELTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" girişiminin bir slogandan ibaret olmadığını belirterek, "Köklerimiz Asya'da. Asya'daki potansiyeli görüyoruz. Ekonominin merkezi oldu." dedi.

Türkiye'nin, Endonezya'nın da verdiği destekle ASEAN'da bir statüsü olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak olarak görüyoruz. Bu girişim çerçevesinde ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Endonezya'nın G20 dönem başkanlığını yıl sonunda İtalya'dan devralacağını hatırlatarak, "Biz de MİKTA'nın (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) dönem başkanlığını devralıyoruz. MİKTA G20 içinde bizim ortak inisiyatifimiz, ortak platformumuz." ifadesini kullandı.

MİKTA'nın, öncelikleri ve faaliyetleriyle önemli bir girişim olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Endonezya'daki G20 Zirvesi marjında da MİKTA'yı liderler seviyesine yükseltmeyi düşünüyoruz. Yani liderler seviyesinde ilk toplantıyı Endonezya'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "Bölgelerimizde önemli aktör olmanın yanında dünyada da sağduyunun sesi olduğumuz için söz sahibi iki ülke olarak iş birliğimizi ve ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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