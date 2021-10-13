Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında yeni bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu, terörün en çok acı yaşattığı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade ederek PKK’nın adını anmadan terör saldırılarını kınadı.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN HAPİSTE?"

Türkiye’de adalet istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, terör propagandası, casusluk, terör örgütü üyeliği, suça yardım ve yataklık suçlamalarıyla yargılanan tutuklu isimlere bir kez daha destek açıklaması yaptı.

CHP lideri, “Masum insanların hapishanelerde kin ve intikam duygusuyla tutulmasını istemiyorum. Yazıktır, günahtır. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, avukatlar, adaleti arayan avukatlar neden hapiste? Türkiye’nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz” dedi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na beş soru: Ya evet diyeceksin ya hayır Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli, yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaoğlu'na sert eleştirilerde bulunarak, 5 soru yöneltti. Bahçeli, "Bu sorularım gayet nettir, ya evet diyeceksin ya hayır. Boş kağıt vermen halinde hepsine evet dediğin kabul edilecektir." dedi.

Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: FETÖ’nün kasetiyle partiye çöktün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3600 ek göstergeyle ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, muhalefetin fitne siyaseti yaptığını söyledi. Soylu, Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasıyla ilgili olarak da, “Biz senin nereye çöktüğün biliyoruz. Sen FETÖ’nün kasetleriyle bir partiye çöktün ve halen devam ediyorsun” dedi.

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki:Ortakların ‘sormadan konuşuyor’ kavgası Millet İttifakı ortakları CHP ve İyi Parti arasında yeni bir kriz ortaya çıktı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Bizi yok sayarak konuşuyorsun' eleştirisinde bulundu.