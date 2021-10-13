Türkiye Gazetesi

Avrupa’ya gitme ümidiyle Yunanistan’a geçmek isteyen 15 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen Karayusuf civarında bir bota bindi. Kıyıya yaklaştığında Yunan askerleri tarafından fark edilerek yakalanan göçmenler 4 gün boyunca kampta işkence görerek Türkiye sınırlarına bırakıldı. Sınırda ölmek üzere bulunan Pakistan uyruklu Hadım Hüseyin ve Ali Hamza, Türk askerlerinin yardımıyla kurtuldu. Türk askerlerinin yardımıyla hayatta kalan Pakistan uyruklu göçmenler yaşadıkları o dehşet anlarını anlattı.

4 GÜN BOYUNCA BİZE VURDULAR

Yunan askerleri tarafından işkenceye maruz kalan ve Yunanistan sınırına bırakılan Hadım Hüseyin, “Biz Yunanistan’a gitmek istiyorduk. Bizi yakaladılar ve 4 gün boyunca bize vurdular ve bizi geri Türkiye’ye attılar. Türk askerleri bizi buldu ayakkabımızı ve kıyafetlerimizi verdiler ama Yunan askerleri bize ne yemek verdi ne su verdi 4 gün boyunca hiçbir şey vermedi. Biz mecburen çalışmak için geldik ne yapacağımızı bilmiyoruz ilaç alamıyoruz çok kötü durumdayız 15 kişiydik ben ve bir arkadaşıma işkence yaptılar” şeklinde konuştu.

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.