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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rektörün aracının üzerinde tepinen öğrenci olamaz
13.10.2021 - 13:16 | Son Güncelleme: 13.10.2021 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Akademik nitelik ve üretimden yana attığımız adımların önünü kesemeyenler, öğrencilere rektörlerin aracının önünü kestirip, gençlerimizi teröre ve fitneye alet ediyorlar. Rektörünün aracının üzerinde tepinen bir şahıs öğrenci olamaz herhalde."
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
806465 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/806465.aspx
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