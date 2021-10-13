Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde tabelasını asılan ve 29 Ekim’de kapılarını açacak olan Atatürk Kültür Merkezi’nde son düzenlemeler gerçekleşirken AKM’nin içindeki son durum görüntülendi. Yenilenen binasıyla içerisinde opera salonu, tiyatro salonu, kültür sokağı, sanat galerisi, kütüphane, çocuk sanat merkezi, çok amaçlı salonlar, akustik konser salonları, kafe ve restoranlar bulunuyor.

AKM İÇİNDE OPERA VE TİYARO SALONU BULUNUYOR

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı içinde bulunan AKM’nin girişinde 15 bin özel seramik parçasından oluşan dev küre ve çelik konstrüksiyona sahip alan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu olarak dizayn edildi. Dev salon aynı zamanda 118 kişilik bir orkestrayı da alabilecek büyüklükte. Opera salonunun ışık, ses ve akustiği ise en son teknoloji malzemeler kullanılarak tasarlandı. AKM’de opera binasının yanı sıra dev bir tiyatro salonu da bulunuyor.

AKM BİNASININ AÇILIŞI 29 EKİM’DE GERÇEKLEŞECEK

Yeni AKM binasının içerisinde yer alan Kültür Sokağı ise gün ışığından yararlanarak tasarlanmış. Kültür sokağında kafe, restoran, sanat galerisi, çocuk sanat merkezi, kütüphane ve çok amaçlı salon da bulunuyor. AKM binası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla görkemli bir törenle kapılarını açacak.

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