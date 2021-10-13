Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Afrika'da bir ülke daha Baykar üretimi Bayraktar TB2'lere talip oldu. Bayraktar TB2'lerin hem PKK ile mücadelede hem de Libya, Karabağ ve Suriye cephelerindeki etkinliği, Nijeryalı yetkililerin de dikkatini çekti. Nijerya terörerle mücadelede kullanmak üzere Türkiye'den SİHA almak için sıraya girdi. Nijerya merkezli internet sitesi Humangle'da yer alan haberde, Nijerya'nın Zamfara Eyalet Valisi Bello Matawale'nin, Boko Haram terör örgütü ile mücadelede kullanmak için Türk SİHA'larını almak istediği yer aldı.
Ülke medyasına verdiği demeçte Matawale, "Bir Türk şirketinden, teröre karşı daha etkin mücadele için SİHA tedariğinde bulunacağız" dedi. Matawale ayrıca İşbirliğinin Türkiye'ye yaptığı son ziyaretler sırasında kurulduğunu belirtirken ziyaret sırasında kaydedilen bir diğer önemli başarının, "Türk-Nijerya İş Kongresi ve eyaletlere yatırım yapmak isteyen 20'den fazla şirketle bir araya geldikleri bir toplantı olduğunu" söyledi.
AFRİKA'NIN EN BÜYÜK EKONOMİSİNE SAHİP
210 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi ve aynı zamanda 1 trilyon dolarlık milli geliriyle Kara Kıta'nın en büyük ekonomisine sahip olan Nijerya, Türk savunma ürünleri için önemli bir pazar potansiyeli barındırıyor.
BOKO HARAM'LA MÜCADELE EDİYORLAR
Yıllardır Boko Haram'la mücadele eden Abuja yönetimi, zaman zaman bu örgütün kanlı saldırıları karşısında çaresiz kalıyor.
Hollanda'da gündem Türk SİHA'ları: Sıradaki müşteriyi açıkladılar Türkiye'nin küresel savunmada marka haline gelmesini sağlayan yerli ve milli insansız hava araçları, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Türk SİHA'larının başarısından övgüyle bahseden Hollanda medyası, birçok ülkenin Türkiye'den SİHA aldığını, sıradaki ülkenin ise Litvanya olduğu belirtildi.
Bayraktar'dan İHA ve SİHA'nın ardından DİHA müjdesi! 2022'de sahaya çıkacak ilk olarak TEKNOFEST'te kendini gösteren Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (DİHA) sahaya çıkacağı tarih belli oldu. Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek DİHA'ların seri imalat ve teslimatlarının 2022 yılında yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.
Nijerya, terörle mücadele için ABD'den 6 savaş uçağı aldı Nijerya, sonunda ABD'den adığı uçaklara kavuştu. Nijerya ordusu, uçakları Boko Haram'a karşı kullanacak.