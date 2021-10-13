Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Kurulun, salgının seyri, gençler üzerindeki ektisi, aşı programı ve yerli aşı TURKOVAC'ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldiğini söyledi.

"VİRÜS TEHDİDİ SÜRÜYOR"

Son günlerde vaka sayılarında bir sıçrama yaşanmamasına rağmen her yeni gün küçük artışlarla salgın tehdidini devam ettirdiğini belirten Koca "Bu gidişat sadece yeni vaka sayılarına değil, kayıplarımıza da yansımaktadır. Özellikle aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış nüfusta vaka sayıları artış göstermekte ve bu durumdaki vatandaşlarımız hastanede tedavi görmeye ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ek hastalığı olan büyüklerimiz de ağır şekilde etkilenmeye devam etmektedir" dedi.

ÜNİVERSİTELİLERE ÇAĞRI

Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalamasının da düştüğünü vurgulayan Fahrettin Koca "Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa sebep olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek, sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40’ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.

"AŞI PROGRAMI YAVAŞLADI"

Aşılama çalışmalarının yavaşladığını aktaran Koca "Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"YERLİ AŞIMIZ, BİZİM GÜCÜMÜZ"

Bakan Koca, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'a ilişkin de şunları söyledi: Kıymetli Vatandaşlarım, Ülkemiz için son derece önemli bir gelişme de kendi aşımızı geliştirmiş olmamızdır. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. TURKOVAC aşımızın diğer aşılar üzerine hatırlatma dozu olarak uygulandığı bir Faz-3 çalışması devam etmektedir. Bu çalışma tamamlandığında acil kullanım için onaylanabilecek ve yaygın kullanım için seri üretime geçilerek kendi aşımız devreye girecektir.

"TURKOVAC'A DESTEK OLUN"

Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş sağlıklı kişilerin TURKOVAC aşı hatırlatma dozu uygulaması çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Kendi aşımızın ortaya çıkmasında ben de varım diyen tüm gönüllülerimizi çalışmaya katılmaya davet ediyorum. Kendi gücümüzü ele almazsak dışa bağımlı kalacağımız gerçeğini akıllarımızdan çıkarmayalım. Aşımıza sahip çıkarak bir an önce devreye girmesini temin edelim. Yerli aşımızı ürettiğimizde ihtiyaç sahiplerine aşı ulaştıracak bir ülke olacağız. Aksi halde ise aşıya ihtiyaç duyan ülke olarak kalacağız. Yerli aşımıza destek verin.

Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac için koronavirüs geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkesin desteğini beklediklerini açıklayarak 3. doz aşı için vatandaşlara Turkovac'ı önerdi.

Bakan Koca: Turkovac, Sinovac'tan daha iyi koruyor Aşılama oranında yüzde 80'e ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Turkovac'ın koruyuculuğu, Sinovac'tan daha fazla. Aşının Faz 3 çalışması 40 merkezde başladı” dedi.