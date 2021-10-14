Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siyaset cinayet kaygım var” sözlerine ilişkin resen soruşturma başlattı. Başsavcılık “Siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına” dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi. Bir başsavcı vekilinin, Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmada görevlendirildiği öğrenildi.

Başsavcılığın soruşturma kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağırıp bilgisine başvurabileceği, bunun yanı sıra MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi devletin ilgili kurumlardan bilgi talep edebileceği bildirildi.

“SİZİ OYNATIYORLAR”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi. Bakan Soylu “Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, ‘Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet, bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?’, yok. Millî İstihbarat Teşkilatımıza soralım, sorduk, böyle bir bilgi yok. Peki, siz böyle bir bilgiyi nereden aldınız?” dedi.

Soylu, böyle bir bilginin devlet kaynakları dışında iki kaynaktan alınabileceğini belirterek “İlk kaynak yabancı servislerdir. Yabancı servislerin kucağına oturmuşsanız sizi oynatırlar” açıklamasında bulundu.

"BU FETÖ TAKTİĞİDİR"

Terör örgütlerinin hükûmet yöneticilerini sürekli hedef aldığını anlatan Bakan Soylu “‘Biz hükûmet yöneticilerine pusu yapacağız’ derler. Sizin ya terör örgütleriyle bir ilintiniz, bağınız var veya yabancı servislerle bağlantınız var. Ya da ara sıra görüştüğünüz büyükelçiler kafanızı karıştırıyor” diye konuştu. “Bu FETÖ taktiğidir” diyen Soylu “Onlarla çok kol kola girerseniz, onların hamiliğini kabul ederseniz geleceğiniz durum da budur” ifadelerini kullandı.

2016’da Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’nın aynı siyasi seri cinayetler ifadesini kullandığını aktaran Soylu, "Acaba bu bir şifre midir? 2016 Mart’tan sonra ne oldu? 15 Temmuz. Şu FETÖ’nün zihninizi iğfal ettiği oyunlardan kurtulun" dedi.

Çelik: Siyasi cinayetler ve faili meçhuller devri kapandı Siyasi cinayetler ve faili meçhuller döneminin artık kapandığını söyleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal: Demirtaş'a özgürlük istedi "Terörden çok acı çektik" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir skandala imza atarak Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi.

Bakan Soylu: Hainlerin tepesine çöktük Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek “Girilemeyen ne kadar bölge varsa, karanlık dağlar da dâhil olmak üzere bunların her birine girdik ve operasyon yaptık” dedi.