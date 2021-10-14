Türkiye Gazetesi

Meclis Genel Kurulu'nda vergi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmeleri sürüyor. Teklifin ilk 45 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, 'küçük esnaf' olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.

Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde edenler kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak.

Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek.

64 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine bugün devam edilecek.





Dijital vergi dairesi için düğmeye basıldı Vergi düzenlemesi kapsamında tüm mükelleflere hizmet verecek ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlayacak Türkiye Dijital Vergi Dairesi, TBMM'de bu hafta görüşülecek yeni düzenlemelerle kurulacak.

Vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi AK Partili milletvekillerin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 25 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.