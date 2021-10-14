Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi. Birinci aşamada 210 noktada 2 bin 5 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu ile 19.00-21.00 arasında yol uygulaması gerçekleştirildi. İkinci aşamada ise 1945 personelin katılımıyla 21.00-00.00 arasında umuma açık yer denetimi gerçekleştirildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 405 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde 135 bin 95 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 405 kişi ile yoklama kaçağı 292 kişi yakalandı. Uygulamada yapılan aramalarda 43 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 796 fişek, 5 kilo 650 gram uyuşturucu madde, 103 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 710 lira ele geçirildi.

174 BİN 793 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Uygulamada 1146 umuma açık yer denetlenirken, 19 kişiye idari işlem yapıldı, 21 bin 549 lira ceza kesildi. Denetimlerde 22 bin 763 araç ve 947 motosiklet kontrol edildi. 928 araç ve motosiklet ile 61 sürücüye işlem yapıldı, 20 araç trafikten men edildi, 174 bin 793 lira para cezası uygulandı.

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