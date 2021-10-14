Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

Casus yazılımla eşin telefonundan bilgi elde edilmesi hak ihlali sayıldı.

Boşanma aşamasınaki bir kişi, dava dosyasındaki bazı video ve fotoğrafların cep telefonundan casus yazılımla alındığını belirterek şikayetçi oldu.



Mahkeme, belgelerin boşanma davası dışında bir yerde kullanılmadığını kaydederek ''Suç unsuru yoktur'' dedi. Bunun üzerine AYM'ye başvuru yapıldı.

CASUS YAZILIM HAK İHLALİ SAYILDI

Yüksek Mahkeme, delil olarak sunulan belgelerin kişisel veri niteliğinde olduğunu belirtti.

Özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verildi.



İsrailli firmanın casus yazılımını en az 10 hükümet kullanıyor İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım aracılığıyla küresel çapta gazeteci, aktivist, avukat ve siyasilerin hedef alındığı öne sürülerek, en az 10 hükümetin bu şirketin müşterisi olduğu iddia edildi.



Başkentteki casusluk soruşturmasında yeni gözaltılar Ankara’da casusluk soruşturmasında 6 şüpheli daha yakalandı.