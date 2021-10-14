Türkiye Gazetesi

Ankara Barosu, "yalnız avukatların yapabileceği görevler" olarak tanımlanan işleri kanuna aykırı olarak icra eden arzuhalcilerin cezalandırılmaları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Adliye binası çevresinde ellerinde, "dilekçe yazılır" tabelasıyla bekleyen beş kişilik bir grubun 50 lira karşılığında dilekçe hazırladıklarının tespit edildiği aktarıldı. Bu durumun yasalara aykırı olduğu vurgulanan dilekçede "Ankara Adliyesi aile, ticaret ve çocuk mahkemeleri ek hizmet binası çevresinde arzuhalcilik yapan şahısların emniyet görevlileri vasıtasıyla tespiti ile haklarında Avukatlık Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli soruşturmanın yapılmasını talep zorunluluğu doğmuştur" ifadeleri kullanıldı.



Ankara Barosu için hesap vakti Savcılık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosunun başkan dâhil 11 yöneticisini ifadeye çağıracak.



İstanbul Barosu niyet okuyor Hukukçular Derneği, İstanbul Barosunun Danıştay'ın Ayasofya-i Kebir Camii’nin ibadete açılması yönünde verdiği kararı "hukuksal temellerden yoksun" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.