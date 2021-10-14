Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 14 Ekim 2021 yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 14 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 709 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu. Bir günde toplam 362 bin 217 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 461 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda,2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,60 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 418 bin 257 ’e yükseldi.

İLK SIRADA KIRIKKALE

14 Ekim 2021 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli, Muğla’yı Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"VAKALARIN DAHA DA YÜKSELME İHTİMALİ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım” dedi.

13 Ekim 2021 koronavirüs vaka haritası açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Ekim 2021 yeni koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.