Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Erzurum’da ikinci doz aşı oranı %65’in üzerine çıktı. Sarı iller kategorisine giren Erzurum, oranı yükseltmeli. Aşı oranı arttıkça risk azalacak” ifadelerine yer verdi.
Çankırı da mavi kategoriye geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek mavi kategorideki iller arasına girdiğini bildirdi.
Aşılama hızla devam ediyor! Mavi il sayısı 24 oldu Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor. Bu kapsamda iki doz aşılama oranında nüfusunun yüzde 75’i ve üzerine ulaşan il sayısı 24 oldu.