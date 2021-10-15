Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin çevre konusunda etkilenen değil etki eden bir ülke olacağını söyledi.

28 Ekim’de açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesinde gazetecilerle bir araya gelen Kurum, Bakanlığın iklim politikalarını anlattı. Paris İklim Anlaşması’na katılımla birlikte Türkiye’nin yeni bir sürece girdiğinin altını çizen Bakan Kurum “Hem ülkemiz adına hem dünya adına çok önemli bir süreç. Türkiye bu imzayı gelişmekte olan bir ülke olarak imzalamış ve Ulusal Katkı Beyanı çerçevesinde de adımları atacağını beyan etmiştir. Bundan sonraki yol haritamızda hem Ulusal Katkı Beyanı’mız hem de gelişmekte olan ülke olarak bütün sektörlerdeki büyümemizle birlikte gelişecektir” dedi.

"ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"

AB’nin 2019’da imzaladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı da değerlendiren Bakan Kurum, Türkiye’nin bu yeşil dönemde etkilenen değil, etki eden bir ülke olacağının altını çizdi. Kurum “Gençlerimizle birlikte çocuklarımızla, kadınlarımızla birlikte bütün sivil toplum örgütlerinin içinde olduğu siyaset üstü bir mesele gördüğümüz iklim değişikliği meselesinde adımlarımızı atacağız” diye konuştu.

Bakanlığın isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişeceğini hatırlatan Bakan Kurum “İklim değişikliyle ilgili bir eylem planı ortaya koyacağız. Ulusal iklim değişikliğiyle ilgili yapılacak işleri içeren bir eylem planımız olacak. Kendi ‘Emisyon Ticaret Sistemi’mizi kuracağız. Bu çerçevede temiz üretim teknolojilerinin kullanıldığı yine iklim dostu yatırımları desteklediğimiz bir sürece yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, arkadaşımızın sorularını cevapladı

"400 MİLLET BAHÇESİNİ PROJELENDİRDİK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 28 Ekim’de açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi’ne ilişkin bilgi verdi.

AKM Millet Bahçesinin 760 bin metrekarelik alanda kurulu olduğunu belirten Kurum, Ankara özelinde 4,2 milyon metrekare büyüklüğünde toplamda 21 tane millet bahçesi yaptıklarını belirtti.

"Artık bundan sonra Ankara’yı yeşil Ankara olarak tarif edeceğiz" diyen Bakan Kurum, şunları söyledi: ‘Türkiye’nin Ekolojik Dönüşümü’ başlığı altında projelerimizi yürütüyoruz. 400 tane millet bahçesini projelendirdik. 81 ilimizde, 81 milyon metrekare hedefiyle bu projelerimiz yapılıyor. 100 tane bahçemizin imalatını tamamladık. Vatandaşımızın hizmetine sunduk. İnşallah 2023 yılına geldiğimizde bu bahçelerimizin teslim ediyor olacağız.

Erdoğan'dan iklim mesajı: Tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şart Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferans yöntemiyle katıldığı "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"nda, biyolojik çeşitliliğin korunması için gerekli adımların atılmasında da öncü rol üstleneceklerini belirterek, bu noktada tüm ülkelerin elini talın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Emin Birpınar: İklim değişikliğinde söz sahibi olacağız Kasım ayında İskoçya'da yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar, "Biz Glasgow’da, o masada söz sahibi olacağız" dedi.