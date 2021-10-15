Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Afganistan’daki Taliban hükûmetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki 8 kişilik heyet, dün temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Taliban heyetine başkanlık yapan Muttaki, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu tarafından kabul edilirken, Dışişleri Bakanlığında heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirildi. Taliban heyetinin çantasında 5 ana başlıkla (İlişkilerin geliştirilmesi, göç, ticaret, insani yardım ve hava taşımacılığı) Ankara’ya geldiği öğrenilirken, yaklaşık iki saat süren toplantının verimli ve yapıcı geçtiğini belirtildi.

Diplomatik kaynaklar, Taliban heyetinin Türkiye ile yakın iş birliği yapmak ve ilişkileri güçlendirmek istediğini aktardı. Görüşmede, Afganistan’daki son durum, Türkiye-Afganistan ilişkilerinin geleceği, Uluslararası Kâbil Hamid Karzai Havalimanı’nın işletilmesi, Türkiye’den Kâbil’e uçuşların yeniden başlaması ve Çavuşoğlu’nun Kâbil’i ziyareti gibi bir dizi konunun ele alındığı bildirildi. Görüşmelerde Türk tarafının, Taliban heyetine önemli mesajlar verdiğine işaret edilirken, Afganistan’da birlik beraberlik isteniyorsa kurulacak hükûmetin toplumun tüm kesimini kapsayacak şekilde olması gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu, Taliban heyetini kabul etti.

"TAVSİYELERİMİZİ PAYLAŞTIK"

Bu arada Libya heyetiyle görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na gazeteciler, Taliban görüşmesini sordu. Çavuşoğlu “Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bir kere daha paylaştık. Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında ricalarını iletti. Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler” dedi.

ABD ile Taliban çekilme süreci sonrasında ilk kez bir araya geliyor ABD ve Taliban yetkilileri Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirecekleri görüşmede Afganistan’daki aşırılık yanlısı grupları kontrol altına alma, yabancı vatandaşların ülkeden tahliyesini kolaylaştırma ve Doha Anlaşması konularını görüşeceklerini bildirdi.

Erdoğan MKYK'da konuştu: Taliban'la kapıları kapatmadık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Afganistan'a en çok hizmet eden ülkeyiz ve her zaman iyi ilişkilere varız. Taliban'la da görüşmelere açığız, kapıları kapatmadık" dedi.