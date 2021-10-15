Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray'da yolcular, bugünden itibaren akıllı telefonları ve tabletleriyle mobil internet hizmeti alabileceği gibi, sesli görüşme de gerçekleştirebilecek.

AA muhabirinin, TCDD Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, İstanbul'un olduğu kadar dünyanın da en önemli kent içi ulaşım projelerinden olan Marmaray, Avrupa ve Asya kıtaları ile İstanbul'u denizin altından birbirine bağlıyor.

Halkalı-Gebze hattında toplam 76,3 kilometre uzunluğa sahip Marmaray, metro, metrobüs, tramvay entegrasyonuyla İstanbul'un kent içi ulaşımının ana omurgalarından birini oluşturuyor.

29 Ekim 2013'te Boğaz geçişini kapsayan 5 istasyon, 13 Mart 2019'da da Gebze-Halkalı hattında 38 istasyonu daha hizmete verilen Marmaray'da istasyon sayısı 43'e ulaştı. Açılışından bu yana Marmaray'da 600 milyona yakın yolcu seyahat etti.

- Marmaray'da "kesintisiz ulaşım, kesintisiz iletişim"

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray, tüp tünel kesimi ile Marmaray Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar istasyonlarında yolcular, sadece tek yönlü mobil ses görüşmesi yapabilirken GSM operatörlerinin internet hizmetinden yararlanamıyordu.

Bugünden itibaren Marmaray'ı kullanacak günlük 450 bine yakın yolcu, akıllı telefonlarıyla, tabletleriyle tüm GSM operatörlerinden mobil internet hizmeti alabileceği gibi, çift yönlü sesli görüşme de gerçekleştirebilecek.



Marmaray’dan 1.108 yük treni geçti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi’nin tanıtımında yaptığı konuşmada, İstanbul’a önemli bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

İpek Yolu’na Marmaray damgası Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu taşımacılığına imkan sağlayan Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nden son bir yılda 845 yük treni geçti. Bu trenlerden 451'i Avrupa yönüne, 394'ü ise Asya yönüne geçiş yaparak çoğu ihracatla ilgili net 370 bin ton yük ulaştırdı.