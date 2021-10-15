Türkiye Gazetesi

e-Devlet'te vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya yönelik yeni bir adım daha atıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın duyurduğu habere göre; bugünden itibaren sosyal yardıma yönelik başvurular da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

"BELGE TOPLAMADAN İHTİYAÇ DUYULAN DESTEĞE ULAŞILABİLECKE"

Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı Konferansı'nda konuşan Bakan Yanık, ''Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak'' dedi.

e-Devlet’ten yeni hizmet: Mahkemesiz isim ve soyisim değişikliği yapılabilecek! İçişleri Bakanlığı, e-Devlet üzerinden yazım ve imla hatası bulunan ve toplum tarafından gülünçle karşılanabilecek isimlerin mahkeme kararı olmaksızın e-Devlet üzerinden değiştirilebileceği yeni hizmetin hayata geçirildiğini açıkladı.

e-Devlet'ten 'Çalışma Hayatım' hizmeti! Büyük kolaylık sağlayacak e-Devlet'in yeni hizmeti 'Çalışma Hayatım' ile vatandaşların iş arama, çalışmaya başlama, sigorta ve emeklilik gibi çalışma hayatını kapsayan tüm işlemler tek bir yapıda sunulacak, ayrıca tedavi ve reçete bilgileri, optik cam/çerçeve ve diş protez hakkı ile ilaç kullanım süreleri görülebilecek.