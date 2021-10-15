Kocaeli Kandıra cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında karar verildi. Van'da farklı tarihlerde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan Tuğluk, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
TUĞLUK, SUÇLAMALARI REDDETTİ
Sanık Tuğluk'un kentte 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013'te terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Tuğluk, üzerine atılı suçlamayı reddetti.
Mahkeme heyeti, sanığın "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapsine karar verdi.
Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı Eski HDP Milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen 6-7 Ekim Olayları'na ilişkin soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi.