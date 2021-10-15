Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonla çökertilen "siyasal ve askeri casusluk" hücresine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul ve Antalya’da 8 Ekim’de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüphelinin gözaltına süresi uzatıldı. 8 Ekim’den bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan yabancı uyruklu şüphelilerin üzerlerinde sakladıkları adreslerde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinin ise devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN ÖZEL SORGUSU DEVAM EDİYOR

Yapılan dijital belgelerin incelenmesinden sonra ‘casuslukla' suçlanan kişilerin motivasyonlarının neler olduğu ve kendi aralarındaki bir eylemin kimi hedeflediği ortaya çıkacak. Ülke aleyhine gerçekleştirmeyi planladıkları herhangi bir plana rastlanmayan şüphelilerin MİT ve Terör Polisi tarafından kurulan özel sorgu ekibi tarafından çok yönlü olarak Terörle Mücadele Şubesinde devam ediyor.

Başkentteki casusluk soruşturmasında yeni gözaltılar Ankara’da casusluk soruşturmasında 6 şüpheli daha yakalandı.