Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Fransa ve ABD ile savunma anlaşmaları imzalayan Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’de gerilimi yükseltirken, Türkiye ise sahada gerçekleştirdiği tatbikatlarla Atina’ya gözdağı veriyor. Bu doğrultuda TSK, Mavi Vatan’da iki büyük tatbikat daha gerçekleştirecek. Nusret-2021 Mayın Harbi Tatbikatı 18 Ekim’de Kuzey Ege’de, deniz harbine hazırlık tatbikatı DOĞU AKDENİZ-2021 ise 1 Kasım’da Doğu Akdeniz’de icra edilecek.

Çanakkale ve Saros Körfezi çevresinde yapılacak Nusret-2021 Mayın Harbi Tatbikatı’na; Azerbaycan, Pakistan, Katar Libya ve Bangladeş'in yanı sıra Romanya, Ukrayna, Belçika ile NATO unsurları da katılacak. Doğu Akdeniz-2021 tatbikatında ise Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri de yer alacak.

ABD’nin bir adet P-8 Poseidon deniz karakol uçağı göndereceği tatbikata, Katar, Bahreyn, Ürdün, Libya, Fas, Güney Afrika ve Ukrayna askerî personeli ise gözlemci olarak katılacak.

Ege'de dosta güven düşmana korku veren tatbikat Ege'de uluslararası sularda gerçekleştirilen Anadolu Yıldızı-2021 arama ve kurtarma tatbikatı nefes kesti. Deniz, hava, kara, sahil güvenlik ve jandarma komutanlıklarının katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta ortaya çıkan görüntüler dosta güven düşmana korku saldı.

Yok böyle tatbikat! Savaş uçakları otoyola indi Tayvan'a ait savaş uçakları, ilk kez otoyolda acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenlendi. Ülke tarihinde ilk defa trafik ışıklarının ve kavşakların bulunduğu bir otoyolda böyle bir tatbikat yapıldığı bildirildi.