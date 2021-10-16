Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Güngören Merter Ali Rıza Gürcan Caddesi üzerinde temizlik yaparken yolun ortasındaki çantayı fark eden temizlik işçisi Adem Cevahir, çantanın içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördü. Durumu önce amire daha sonra da polise bildiren Cevahir, polisle birlikte para dolu çantayı Merter Polis Merkezi'ne getirdi. Polisin araştırmaları sonucu para dolu çantanın Cihan Kankılınç’a ait olduğu anlaşıldı. Polis Merkezi’nde ifadesi alınan Cevahir, iş adamı Kankılınç’ın yanına götürüldü.

“ÇANTA DOLU PARAYI GÖRÜNCE BİR ŞEY HİSSETMEDİM”

Kankılıç’ın çantasının içerisinde 10 bin 766 Euro, 35 bin 440 dolar ve 2 bin 890 lira da para olduğu tespit edildi. Bu örnek davranışından dolayı İş adamı Cihan Kankılınç, temizlik görevlisi Cevahir’e zarfın içinde bin dolar verdi. “Bana verdiği parayı kazanmam için 4-5 ay çalışmam gerekirdi” diyen Cevahir, “Çanta dolu parayı görünce bir şey hissetmedim çünkü haram para. O benden bir yerden çıkardı” dedi. Cevahir’i Güngören Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürü Berfun Baltacı, makamında ağırlayarak tablet hediye etti.

“PARA GELMEMİŞ OLSAYDI 400 KİŞİ ETKİLENECEKTİ”

Bu zamanda böyle insanların olmasının sevindirici olduğunu söyleyen işadamı Kankılınç, “Bu zamanda böyle duyarlı insanlara ihtiyacımız var. Kaybedince büyük şok yaşadım. Tekstille ilgilenenler bilir Cuma günleri ödemeler yapılır. Bugün o para gelmemiş olsaydı 400 kişi etkilenecekti. Paranın gelmesi stresimizi azalttı. Para bir şekilde kazanılır, önemli olan böyle dürüst insanların olduğunu yeniden hatırlamak güzel. Kendisine ve Güngören Belediyesi’ne de çok teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

Duyarlı vatandaş yolda bulduğu para dolu çantayı polise teslim etti Eskişehir’de duyarlı bir vatandaş yolda bulduğu 4 bin 235 avro para bulunan çantayı polis ekiplerine teslim etti.