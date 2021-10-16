Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut kartallarının dikakti sayesinde yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada söz konusu şahısların, 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bültenle aranan DEAŞ mensubu olduğu kaydedildi.

"TERÖRLE MÜCADELE HUDUTLARDA DA SÜRÜYOR"

Yapılan açıklamada Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçemeye çalışan 10 şahsın yakalandığı duyuruldu. Huduttan geçmeye çalışanların 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bültenle aranan DEAŞ mensubu olduğu bildirildi. Terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğünün altını çizen MSB, “Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verdi.

Hudut Kartalları göz açtırmadı: 5 kişi yakalandı Milli Savunma Bakalanlığı'ndan gelen bir son dakika haberine göre Edirne'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartalları'nca yakalandı.Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Hudutlarımız kontrol altında Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 kişi yakalanırken 25 bin 186 kişi ise sınırı geçemeden engellendi.

MSB açıkladı! Hudut hattında 6 kişi yakalandı MSB: "Van hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden İran’a geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi."