Türkiye Gazetesi

Marmara Çevresi İzleme Projesi Yöneticisi hidrobiyolog Mehmet Levent Artüz, Edirne Kent Konseyi ev sahipliğinde Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri Platformu 27. Genel Kurulunda "İklim Krizi ve Denizler" başlıklı sunumunda Marmara Denizi'nin ısındığını söyledi. Artuz, söz konusu ısınmanın nedeninin iklimsel değişiklikler ve çevre kirliği olduğunu açıkladı.

"MARMARA DENİZİ ISINIYOR"

Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen 4 farklı karakterde denizin bulunduğunu ifade eden Artüz, bunlardan Marmara'nın farklı özgün bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Küresel ısınmaya bağlı olarak kara ve denizlerde sıcaklıkların arttığına dikkati çeken Artüz şöyle devam etti:

"Küresel iklim krizi dediğimiz zaman kuraklık bazlı olarak hava sıcaklığının artmasından bahsediyoruz. Aynı oranda bir doğal klima ortamı olan denizlerde de sıcaklıklar artıyor. Ancak Marmara Denizi özelinde baktığımızda yine kirlenme bazlı olarak küresel ısınmanın iki buçuk katı kadar artan su sıcaklıklarına rastlıyoruz. Niye? Çünkü biz Marmara Denizi'ni kirletirken askıdaki katı madde miktarını artırıyoruz. Yani Marmara Denizi'nin bulanıklığı artıyor. Siyah bir kabın içinde güneşin altına bıraktığımız su gibi Marmara Denizi ısınıyor." Artüz, Marmara Denizi'ndeki sıcaklık artışının biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

"MARMARA DENİZİ'NE HAS DENİZ CANLISI TÜRÜ KALMADI"

Marmara'da 2000'li yıllardan beri atmosferik farklılıklar görüldüğünü aktaran Artüz şunları kaydetti:

"Isınma, küresel ısınmadan iki buçuk kat önünde gidiyorsa, demek ki iki buçuk kat atmosferde ve global olarak ne olacağını çok kaba bir şekilde modelleyebiliriz. Söylenen 1 derecelik bir artışta tür çeşitliliğinin belirli bir oranla azalacağı. Ama Marmara Denizi’nin üst su sıcaklığını 2,5 derece arttırdığımızda ticari öneme sahip balıklardan bakalım, 124 tane farklı türden pat diye sıfıra geliyoruz. Şu anda Marmara Denizi’nin ısınan üst su kütlesinde Marmara Denizi’ne özgü olan bir türe rastlamak mümkün değil. Sadece göçmen türler mevcut. Eğer böyle giderse ve biz yaptıklarımıza böyle devam edersek çok kısa süre sonunda Karadeniz’i de Marmara Denizi gibi kaybedeceğiz."

Marmara Deniz’inde yeni tehlike! Kötüleşerek devam ediyor Marmara Denizi'ni bekleyen yeni tehlikenin oksijen azlığı olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Yücel, bu durumun giderek kötüleştiğini belirtti.

Marmara Denizi'nde dibe çöken müsilaj hızla parçalanmaya devam ediyor Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde dibe çöken müsilajın parçalanmaya devam ettiğini belirterek "Benim ve ekibimin dalışlarında ve Marmara'da yapılan dalışlarda verilen bilgilerin hepsi, 17 Ağustos tarihinde suda müsilaj kalmadığını, yüzeyin temizlendiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı