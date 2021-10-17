Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bugüne kadar bazılarına birden fazla olmak üzere 28 farkı Afrika ülkesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 günlük Angola, Nijerya ve Togo turu bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Afrika temaslarının öncelikli başlıkları ikili ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii alanındaki yeni iş birlikleri ve FETÖ ile mücadele.

İLK ZİYARET ANGOLA'YA

Erdoğan ilk olarak Angola’ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada mevkidaşı Joao Lourenço ile görüşecek. Buluşmada, Angola ile Türkiye’nin 176 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaştırılması konusu masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola’nın ardından Togo’ya geçecek. Ziyaretin en önemli gündem maddesi 2020’de 150 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyütülmesi olacak. Erdoğan son ziyaretini Nijerya’ya yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika yolcusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Angola, Nijerya ve Togo turu 17 Ekim Pazar günü başlayacak. Ziyaretler, İstanbul’da düzenlenecek Türkiye- Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu ile Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde büyük önem taşıyor.