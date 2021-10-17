Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Bakan Özer, önceki gün TBMM Millî Eğitim Komisyonu üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre, salgın nedeniyle okullarda alınan tedbirler, genel eğitim politikaları ve özellikle mesleki eğitimin ana gündem maddesi olduğu toplantıda, Bakan Özer şöyle konuştu: Pandemi döneminde eğitim konusunda şu anda dünyadan çok daha iyi durumdayız. Bugüne kadar pozitif vakalar nedeniyle sadece iki okulu kapatmak zorunda kaldık. Biz okul kapatmak yerine pozitif vaka çıkan sınıflarda eğitime ara verilmesi kararını almıştık. Bu kararı uygulamaya devam edeceğiz. Okullara ara vermeyeceğiz. Dünya ile kıyasladığımızda bizim okullarımız bu konuda çok iyi durumda. Hem veliler hem de öğrenciler de okulların açık olmasını istiyor.

“TEDBİRLERİ ALIYORUZ”

Salgın nedeniyle okullarda yeterli tedbirin alınmadığı ve sınıfların kalabalık olduğuna yönelik kamuoyundaki eleştirilerin gündeme getirilmesi üzerine de Özer “Bu konuda önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Ama şu anda; okullarımızın yüzde 55’inin sınıf mevcutları 15 kişi ve altında, yüzde 20’den fazlasının ise sınıf mevcutları 20-25 kişi arasında. Geriye kalanlarda sınıf mevcutları 25 üstü ama bu okullarda da ikili eğitime geçiyoruz. Bu şekilde çözmeye çalışıyoruz” dedi.

MESLEKTE SIÇRAMA BEKLİYORUZ

Bakan Özer, mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin dört yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükününün tamamen kalkacağını, mesleki eğitim merkezlerine kalfa olarak devam eden öğrencilerin aldıkları ücreti ise asgari ücretin yarısına çıkartılacağını hatırlattı. Mesleki ve teknik eğitime büyük önem verdiğini belirten Özer “Bu konuda ciddi sıçramalar olmasını bekliyoruz. Türkiye’deki genç işsizliğin azaltılması ve ara elaman ihtiyacının bu yolla karşılanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Bakan Özer: Kapatılan sınıf oranı yüzde 1'in altında Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm sınıfları kapalı olan okul olmadığını belirterek, "71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik, yani bir milyona yakın derslik vardır. Bu dersliklerden 4025 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir yani oran yüzde birin çok çok altındadır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlerin aşılanma oranları hakkında konuştu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir’de açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, pandemide eğitimin son durumu değerlendirerek öğretmenlerin aşılanma oranlarını yükseldiğini kaydetti.