Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı terör koridorunun engellendiği Suriye’de askeri olarak faaliyetlerini sürdürürken insanı yardımlarına da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile azim ve kararlılıkla mücadele eden ve sınırlarımızın güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engelleyerek güvenlik ve huzur ortamı sağlayan kahraman Mehmetçik, ülkemizin yardım elini de bölgeye uzatıyor” ifadeleri kullanıldı.

İNSANİ YARDIM FAAİYETLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Türkiye’nin yardım elini bölgeye uzatıldığını vurgulanan açıklamada, “Hayatın normalleşmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak bölgede yer alan İsimsiz, Annasan, Bir İsa, UMM Sagrij, Shamu, Kharib, Birhavvas ve Saliyah meskun mahalle/köylerine insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere Barış Pınarı bölgesindeki halkın yeme içmeden giyime, elektrikten suya, sağlıktan eğitime kadar temel ve insani ihtiyaçlarını karşılayarak barış ve istikrar için umut ışığı olmaya devam ediyor” şeklinde konuşuldu.

MEHMETÇİK MERHAMETİYLE TÜM DÜNYAYA ÖRNEK

Kahramanlığının yanı sıra merhametiyle de dünyaya örnek olunduğu söylenilerek “Kahraman Mehmetçik, terörist nerede ise orayı hedef almaya, masum ve mazlum nerede ise oraya yardım elini uzatmaya, kahramanlığının yanı sıra merhametiyle de tüm dünyaya örnek olmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla devam edecek” denildi.

Mehmetçik emir bekliyor: İki milyon Suriyeli için dönüş umudu Terör örgütü PKK'nın işgali altındaki Menbiç, Tel Temir, Ayn İsa ve Tel Rifat hattına operasyon için hazırlıklar tamamlandı. Tel Rifat’ın eski Yerel Meclis Başkanı Mahmut Alito "Buralar terörden temizlenirse en az iki milyon Suriyeli evine döner" dedi.