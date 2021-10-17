Türkiye Gazetesi

Sungurlu-Boğazkale karayolunun 19. kilometresinde meydana gelen kazada Sungurlu’dan Boğazkale istikametine seyir eden Sebahattin Kılıç’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada Tekmile Kılıç hayatını kaybederken otomobil sürücüsü Sebahattin Kılıç ve Esma Bircan Saltan ise yaralandı. Durumu ağır olan Esma Bircan Saltan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

“BENİ OKULA SEN GÖTÜRECEKTİN”

Kazayı duyan Kılıç’ın yakınları olay yerine akın ederken, kazada hayatını kaybeden Tekmile Kılıç’ın babası Hasan Hamurcu uzun süre kızının cansız bedeninin başından ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan acılı babayı yakınları teselli etti. Kılıç’ın kızı olduğu öğrenilen Ayşegül ise, “Anne haftaya sınav sonuçları açıklanacaktı. Beni okula sen götürecektin” diyerek ağladı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekmile Kılıç’ın cenazesi otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Korkunç kaza: 17 yaşındaki genç annesini öldürdü Kastamonu’da babasının silahını temizleyen 17 yaşındaki genç silahın ateş almasıyla annesinin ölümüne neden oldu.