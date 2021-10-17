Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum."



600 yıllık Kefensüzen Camii Mevlid Kandili’nde ibadete açıldı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen 600 yıllık Kefensüzen Camii, Mevlid Kandili ile birlikte yeniden ibadete açıldı.