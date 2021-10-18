Kentte etkili olan yaışla beraber İstanbul’da, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D 100 istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.
İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.30 itibariyle yüzde 56 olarak ölçümlendi.
İstanbul’un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Toplu taşıma araçları, işlerine gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ve Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlarla birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi.
Köprüye bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.30 itibariyle yüzde 56 olarak ölçümlendi.
İBB'nin çevre düzenlemesi sonrası trafik kitlendi: Sürücüler isyan etti İstanbul Beşiktaş'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) gerçekleştirdiği çevre düzenlemeleri çalışmaları sonrası trafik adeta felç oldu. Trafik kuyruğunda zor anlar yaşayan vatandaşlar duruma isyan etti.
Kendisini durdurmak isteyen trafik polisini otomobiliyle metrelerce sürükledi Kocaeli’nde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan bir sürücü, kendisini durdurmak isteyen trafik polisini araçla birlikte metrelerce sürükledi. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul’da trafik yoğunluğu
İstanbul’da, haftanın ilk iş gününde etkili olan yağışla beraber trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Saat 08.15 itibariyle yoğunluk yüzde 65'i geçti.
Kentte etkili olan yaışla beraber İstanbul’da, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D 100 istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.
Kaynak: İHA
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