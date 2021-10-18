Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var"sözleri üzerine harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
Bakan Soylu, CHP'nin 'siyasi cinayetler' iddiasına cevap verdi CHP lider Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'siyasi cinayetler' iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yalanlama geldi. Bakan Soylu, bu konunun sosyal medyada bot hesaplar tarafından manipüle edildiğini söyledi.