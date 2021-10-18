Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili harekete geçti. Avukat Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı CHP liderine istifa çağrısı yapan Erdoğan, "İpliğini pazara çıkardık. Ana muhalefetin, yani ana hiyanetin başına çağrımı tekrarlıyorum. Ortada bir para gönderme işi olmadığına göre istifa etmesini bekliyorum" dedi.



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