Türkiye Gazetesi

Adana’da, PKK soruşturması kapsamında, çeşitli sebeplerle ihtilafa düşen vatandaşları resmî kurumlardan uzaklaştırıp sözde “halk mahkemesi”ne yönlendirdiği ileri sürülen HDP Yüreğir İlçe Başkanı Durmaz Ö. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen gizli tanık “Durmaz Ö, sorumluluk bölgesindeki mahallelerde örgütsel eylemleri organize eder ayrıca asayiş olaylarının karakollara ve adliyeye intikallerini önler. Bu kişi KCK adına sorunları çözer ve sözde ‘halk mahkemesi’ olarak gereğini yapar” ifadelerini kullandı.

HDP ile CHP arasında Öcalan pazarlığı ‘Yeni Anayasa’ çalışmaları ifşa olan CHP ile HDP, bu sefer 2023 seçimleri için pazarlık masasına oturdu. HDP'nin, sandık desteği karşılığı CHP'ye 'terörist başına özgürlük’ için baskı yaptığı belirtildi.

HDP binasına saldırmıştı: Ünlü diziden silah beğenmiş İzmir'de HDP il binasına saldırı düzenleyerek parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında hazırlanan iddianamede Gencer'in arkadaşına‘Arka Sokaklar’ dizisinde kullanılan bir silahı beğendiğini söylediği, 3 FETÖ şüphelisinden birini de telefonuna “İmam” diye kaydettiği belirlendi.