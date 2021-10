Türkiye Gazetesi

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından, resmi sosyal medya hesabı üzerinden aralarında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri'nin de müdahil olduğu ortak bir bildiri açıklandı. Söz konusu bildiride; 4 yıldır tutuklu olan Osman Kavala'nın tahliye edilmesine yönelik çağrıda bulunuldu. Bildirinin açıklanması sonrası harekete geçen Türkiye Dışişleri Bakanlığı, çağrıya tepki göstererek, misyon şflerini bakanlığa çağırdı. Gelişmelerin akabinde, Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi, Bakanlık yerleşkesine geldi.

MİSYON ŞEFLERİ AB BAŞKANI KAYMAKÇI İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın diplomatik misyon şefleriyle Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı görüşecek.

GÖRÜŞMEDE BİLDİRİYE YÖNELİK RAHATSIZLIK İLETİLECEK

Görüşmede, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarına duyulan rahatsızlığın ve tepkinin iletilmesi öngörülüyor.

Söz konusu büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

OSMAN KAVALA KİMDİR, NEDEN TUTUKLANDI?

iş adamı Mehmet Osman Kavala 2 Ekim 1957 yılında Paris'te doğdu. lise eğitimini 1975'te İstanbul'da Robert Lisesi'nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme, Manchester Üniversitesi'nde ekonomi üzerine lisans eğitimi aldı. New York'taki The New School for Social Research'te doktora eğitimine başladı ancak 1982'de babası Mehmet Kavala'nın ani ölümü sonrasında İstanbul'a döndü ve ailesinin işlerini devraldı. Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, İletişim yayınlarının kurucuları arasında yer aldı. 2002'den beri Anadolu Kültür'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde Gezi Parkı olayları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmakla suçlanıyor. Osman Kavala'nın tutukluluk hali sürüyor

