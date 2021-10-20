Türkiye Gazetesi

Ercan Seki TOGO

“TRT World Forum 2021”e video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı sonrası temelleri atılan İkinci Dünya Savaşı sonrası tahkim edilen BM’nin uzun süredir adalet ve istikrar üretmediğine dikkati çekerek “İslam âleminin söz hakkının olmadığı, Afrika’nın, Latin Amerika’nın, Güney Asya’nın taleplerinin dikkate alınmadığı sadece gücü elinde bulunduran beş ülkenin çıkarlarının gözetildiği bu sistemin hâlihazırdaki yapısı ile devam etmesi mümkün değildir. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumlardaki reform ihtiyacı artık görmezden gelinemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile baş başa yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ise şunları kaydetti: Terörün bu bölgeye sızmaması için askerî güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanındayız. Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayandır. Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız.

ÜÇ ÜLKE LİDERİYLE ORTAK ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola’nın ardından Afrika turunun ikinci durağı olan Togo’ya geçti. Erdoğan burada, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Liderlerin neşeli sohbeti dikkat çekti.

Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadelede verdiği destek takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır. FETÖ ile mücadeledeki kararlılıklarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 23.55'te Nijerya'ya geldi.