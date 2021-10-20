Ebru Karatosun ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtulduktan sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından temeli atılan Fuzuli Havalimanı’nın açılışına katılmak için 26 Ekim'de Azerbaycan’a gidecek.
Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından temeli atılan havalimanının inşası bir yıldan kısa sürede tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde ‘uluslararası havalimanı statüsü’ verilen havalimanının açılışı 26 Ekim’de yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünyaya Reform Çağrısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 5’incisi düzenlenen TRT World Forum’un açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Pandeminin hayata dair her alanı etkilediğini vurgulayan Erdoğan, “Tüm insanlığın geleceğini tehdit eden bu kriz karşısında, dünyada barış ve adaleti sağlamakla görevli kurumlar bir kez daha sınıfta kaldı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Avrupalı siyasetçilerin İslam düşmanlığı karşısındaki tutumları ve bu durumu istismarı da vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacak Batılı ülkelerin Afrika'yı yıllarca sömürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, "Zulüm hâlâ devam ediyor. Adil bir dünya talebimiz var. El ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm, Afrika'yı kuşatacaktır" dedi.