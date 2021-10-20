Türkiye Gazetesi

Emniyet mahrem kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde tanık beyanı ve garson gizli tanıktan ele geçirilen dijitallerde fişleme bilgisi bulunan, 5'i ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve HTS incelemesinden örgütsel irtibatı tespit edilen 39 kişiye yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada şüphelilerden 32'si gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişinin örgüt içerisindeki sözde görev dağılımına göre birinin 'genel müdür', diğerlerinin de 'öğretmen' olarak adlandırıldığı öğrenildi.

Şüpheliler arasında 1 öğretmen, 3 ebe ve 1 Kur'an kursu öğreticisinin bulunduğu belirtildi.

Türkiye genelinde FETÖ operasyonları:330 gözaltı kararı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında Türkiye genelinde 330 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İl genelinde 25 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.