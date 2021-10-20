Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tokat'ta inşaatı süren Güzelce Barajı’nın yapımı sürüyor. Baraj tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık kazancının 28 milyon 232 bin 212 TL olacağı tahmin ediliyor ve 76 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

38 BİN DEKAR ARAZİ SULANACAK

Tokat Güzelce Barajı ile toplam 38 bin 430 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edileceğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Tokat Güzelce Barajı sulaması inşaatı kapsamında Miçöz Regülatörü yapılarak, Güzelce Barajı'na 14 bin 236 metre uzunluğunda derivasyon kanalı tamamlanmış, S1 ana boru hattında 3 bin 936 metre CTP boru döşenmiş, 11 bin metre uzunluğundaki yedek boru hatları tamamlanarak 5 bin de arazi sulamaya açılmıştır.

DEKAR BAŞINA 789 TL GELİR

Diğer boru hatlarında 12 bin 500 metre HDPE boru döşenmiştir. 6 bin 100 metre uzunluğundaki Finize Deresi ıslahı tamamlanmıştır. Projenin hayata geçirilmesiyle 2021 birim fiyatları ile dekar başına 789 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 28 milyon 232 bin 212 TL katkı ve 76 kişiye istihdam sağlanacaktır. Fiziksel gerçekleşme yüzde 68 seviyesindedir" dedi.

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