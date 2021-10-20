Türkiye Gazetesi

AK Parti hükümetlerinin 20'nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 4'üncü bütçe olan 2022 bütçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ekim'de TBMM'ye sunulmuştu. Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesinin görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün yapacağı sunumla başlanacak.

BÜTÇE GELİR-GİDERLERİ HESAPLANDI

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira olarak hesaplandı. Bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldü.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 1 AY SÜRECEK

Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta ara verilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 26 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Bakanlık ve kurumların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri, 26 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Böylece bütçenin komisyondaki müzakereleri sona erecek.

BÜTÇEDE EN YÜKSEK ÖDENEK HAZİNE VARLIKLARINA AYRILDI

Merkezi yönetim bütçesinden 67 program için ödenek tutarları belirlendi. En yüksek ödeneğin ayrıldığı program 246 milyar 6 milyon lirayla Hazine varlıklarının ve yükümlülüklerinin yönetimi olurken, bunu 217 milyar lirayla sosyal güvenlik, 158 milyar 300 milyon lirayla yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 116 milyar 300 milyon lirayla ulusal savunma ve güvenlik programları izledi.

YOKSULLUKLA MÜCADELE İÇİN 52 MİLYAR LİRA HARCANACAK

Gelecek yıl yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için 52 milyar 900 milyon lira, istihdam için 44 milyar 600 milyon lira, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için 2 milyar 400 milyon lira harcanacak. Finansal sistemin geliştirilmesi ve sigortacılık için 8 milyar 800 milyon lira, bölgesel kalkınma için 1 milyar 200 milyon lira, kamu gelirleri yönetimi için 3 milyar 600 milyon lira, kadının güçlenmesi için 943 milyon lira, istatistik için 495 milyon lira harcanacak.

YÜKSEKÖĞRETİME 65 MİLYAR LİRA HARCANACAK

Teklife göre, temel eğitime 105 milyar 800 milyon lira, ortaöğretime 55 milyar lira, yükseköğretime 65 milyar 500 milyon lira, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitime 26 milyar 600 milyon lira, din hizmetleri ve yaygın din eğitimine 13 milyar 800 milyon lira ödenek sağlanacak.

SAĞLIK PROGRAMLARINA YÖNELİK ÖDENEKLER

Gelecek yıl yaklaşık 82 milyar lira tedavi edici sağlık programına ayrılacak. Bununla birlikte koruyucu sağlık uygulamalarına 38 milyar 900 milyon lira, bağımlılıkla mücadele programına 2 milyar 800 milyon lira, aktif ve sağlıklı yaşlanma programına 1 milyar 900 milyon lira ödenek sağlanacak.

GÖÇ YÖNETİMİNE 4.5 MİLYAR LİRA

Bu dönemde göç yönetimine 4 milyar 500 milyon lira, sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği yönetimine 2 milyar 700 milyon lira kaynak aktarılacak.

BÜTÇEDE TARIM PROJELERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Programlar içinde tarım da ön plana çıkarken bu kapsamda 43 milyar 100 milyon lira ödenek ayrılacak. Kırsal kalkınmaya 7 milyar lira, toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimine 20 milyar 900 milyon lira, ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimine 4 milyar 700 milyon lira harcama yapılacak.

UZAY VE HAVACILIĞA 673 MİLYON LİRA KAYNAK SAĞLANACAK

Bununla birlikte enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasasına yönelik de 21 milyar 300 milyon lira ödenek ayrılacak. Teklifle sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi programına 20 milyar 900 milyon lira, araştırma, geliştirme ve yeniliklere 8 milyar 700 milyon lira, bilgi ve iletişime 2 milyar lira, uzay ve havacılığa 673 milyon lira kaynak sağlanacak.

ULAŞIM VE SANAYİNİN GELİŞİMİNE BÜYÜK ÖDENEK

Öte yandan, ulaşıma da önemli ödenek ayrılacak. Bu kapsamda kara yolu ulaşımına 42 milyar 500 milyon lira, demir yolu ulaşımına 40 milyar 800 milyon lira, deniz yolu ulaşımına 895 milyon lira, kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı programına 577 milyon lira, trafik güvenliğine 7 milyar 400 milyon lira ayrılacak.

SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİNE 1.5 MİLYAR LİRA

Sanat ve kültür ekonomisi de bütçeden 1 milyar 500 milyon lira pay alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bütçe Kanunu Teklifi Meclise sunulmaya hazır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM'ye sunulmaya hazır durumdadır."