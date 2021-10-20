Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Ortak Basın Toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Nijerya Türkiye'nin Afrika'daki diplomatik temsilciliklerinden en eskisidir. Nijerya'nın Afrika kıtasında barışın tesisi yönünde gösterdiği çabalar takdire şayandır. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e ulaştı.

Afrikalı öğrencilerin ülkemizdeki üniversitelerden ve Türkiye burslarından faydalanmasından mutluluk duyuyoruz.

"SAVUNMA SANAYİİMİZİ NİJERYA İLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Türkiye olarak dost ülkemiz Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Nijerya ile askeri savunma iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Bu vesile ile terör saldırılarında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Savunma Sanayii ve güvenlik alanlarında kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız. Türkiye'de uzun yıllardı PKK, FETÖ, DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele ettik.

Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutları ile eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri ve güvenlik konularındaki işbirliğimizi güçlendiriyoruz.