Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 1’inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı’nın da yer aldığı videokonferans toplantısında ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın köprü tankları Bozkurt’ta Milli Savunma Bakanlığı, Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinin ardından köprü tankları yollamıştı. Bozkurt’a ulaşan kaydırmalı köprü tanklarının kurulumuna başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı 338 Sözleşmeli Personel Alacak Milli Savunma Bakanlığı 338 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.