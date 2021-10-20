Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Hindistan ve Nepal’in çeşitli bölgelerinde son günlerde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı ve kayıp kişinin olduğu, yağışların her iki ülkede maddi zarara ve can kaybına neden olmaya devam ettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Facialarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile dost Nepal ve Hindistan halkları ve Hükümetlerine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor, daha fazla can kaybı yaşanmamasını umut ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
Dışişleri'nden Yemen'e taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas'ın konvoyuna düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle kınama ve başsağlığı mesajı yayımladı.
Hindistan'da şiddetli yağışların faturası ağır oldu: 18 kişi öldü, onlarca kişi kayboldu Hindistan yoğun yağış sebebiyle zor günler geçiriyor. Dün ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde gün boyu süren şiddetli yağışlar 18 kişinin ölümüne sebep oldu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan ve Nepal’e taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Nepal’in çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 100’den fazla kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Hindistan ve Nepal’in çeşitli bölgelerinde son günlerde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı ve kayıp kişinin olduğu, yağışların her iki ülkede maddi zarara ve can kaybına neden olmaya devam ettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Facialarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile dost Nepal ve Hindistan halkları ve Hükümetlerine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor, daha fazla can kaybı yaşanmamasını umut ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
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