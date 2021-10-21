Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır temasları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan ailelerle bir araya gelen Bakan Soylu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, şunları söyledi:

“O, Avrupa’nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş Türkiye’nin üzerine kâbus gibi çökmeye çalışıyor. Bize hesap soracaklarmış, neyin hesabını soracaksınız? Terörü bitirdiğimizin mi, FETÖ’yü tasfiye ettiğimizin mi, ay yıldızlı bayrağımızın ülkemizin her santimetrekaresinde dalgalanmasını mı, Kato Dağı’nın mı?”

İRAN İLE ANLAŞMA

Diğer yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gittiği Tahran’da, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile iki ülke arasında güvenlik alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptını imzaladı. Soylu, “Sınır güvenliği İran ve Türkiye arasındaki en temel konu başlıklarından biridir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Osman Kavala tepkisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Günü Programı’nda konuşuyor. 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin, cezaevinde bulunan Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları ile ilgili olarak Bakan Soylu, 'Hukukun üstünlüğünden bahseden batı Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın.' dedi.

Bakan Soylu: Teröristlere operasyon yapıyoruz sesi muhalefetten geliyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefet partilerini terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı. Soylu "FETÖ'ye operasyon yapıyoruz, sesi İYİ Partiden geliyor. PKK'ya operasyon yapıyoruz, sesi HDP'den geliyor. Polisimiz DHKP-C'ye operasyon yaptı, sesi CHP'den geldi" dedi.